Сооснователь «Глоракса» Андрианов возглавит компанию после ухода Кашинского
Первый вице-президент, отвечавший за операционную деятельность ПАО «Глоракс», Александр Андрианов займет пост руководителя, сообщила компания. Отмечается, что предыдущий гендиректор GloraX Дмитрий Кашинский принял решение уйти с должности президента для реализации своих проектов.
По данным представителей компании, решение о назначении Андрианова позволяет обеспечить управленческую преемственность, а также акцентировать внимание на дальнейшем формировании акционерной стоимости «Глоракса». При этом изменения не предполагают пересмотра состава управленческой команды.
Сам Андрианов подчеркнул, что видит свою роль в том, чтобы увеличить операционную эффективность компании и выполнение показателей, заявленных инвестиционному сообществу. Он выразил намерение сохранить высокий темп развития бизнеса.
В октябре 2025 г. девелопер сообщил о результатах первичного публичного размещения (IPO). Компания привлекла 2,1 млрд руб. Цена одной бумаги составила 64 руб., рыночная капитализация компании с учетом допэмиссии достигла 18,1 млрд руб. Free-float по итогам IPO составил около 11,6% от увеличенного объема акционерного капитала без учета итогов стабилизации.