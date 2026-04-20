Сооснователь «Глоракса» Андрианов возглавит компанию после ухода Кашинского

Ведомости

Первый вице-президент, отвечавший за операционную деятельность ПАО «Глоракс», Александр Андрианов займет пост руководителя, сообщила компания. Отмечается, что предыдущий гендиректор GloraX Дмитрий Кашинский принял решение уйти с должности президента для реализации своих проектов.

По данным представителей компании, решение о назначении Андрианова позволяет обеспечить управленческую преемственность, а также акцентировать внимание на дальнейшем формировании акционерной стоимости «Глоракса». При этом изменения не предполагают пересмотра состава управленческой команды.

Сам Андрианов подчеркнул, что видит свою роль в том, чтобы увеличить операционную эффективность компании и выполнение показателей, заявленных инвестиционному сообществу. Он выразил намерение сохранить высокий темп развития бизнеса.

В октябре 2025 г. девелопер сообщил о результатах первичного публичного размещения (IPO). Компания привлекла 2,1 млрд руб. Цена одной бумаги составила 64 руб., рыночная капитализация компании с учетом допэмиссии достигла 18,1 млрд руб. Free-float по итогам IPO составил около 11,6% от увеличенного объема акционерного капитала без учета итогов стабилизации.

