Минфин назвал условие для роста расходов бюджета в 2017 году

Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Без дивидендов нет расходов

В апреле Минфин вносит поправки в бюджет этого года. Расходы предлагалось увеличить на сумму дополнительных ненефтегазовых доходов – около 200 млрд руб., рассказал министр финансов Антон Силуанов.