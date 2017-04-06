Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Без дивидендов нет расходов

Минфин назвал условие для роста расходов бюджета в 2017 году

Госкомпании должны отдать на дивиденды половину прибыли
  • Александра Прокопенко
Министр финансов Антон Силуанов предлагает бюджетным лоббистам надавить на госкомпании
Министр финансов Антон Силуанов предлагает бюджетным лоббистам надавить на госкомпании
Евгений Разумный / Ведомости

В апреле Минфин вносит поправки в бюджет этого года. Расходы предлагалось увеличить на сумму дополнительных ненефтегазовых доходов – около 200 млрд руб., рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике