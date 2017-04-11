Как юристы зарабатывают на «беловоротничковых делах»

Лучший клиент тот, который сидит, – платит четко, раз в неделю, и никаких задержек», – шутит партнер одной из российских юрфирм. В кризис заработки на проблемах клиентов подменяют заработки на их успехах. Рынок «беловоротничковых дел» (когда обвинение предъявлено предпринимателю, менеджеру или чиновнику. – «Ведомости») буквально взорвался, говорит партнер «Коблев и партнеры» Руслан Коблев. Последние три года практика растет стремительно, подтверждает управляющий партнер Hogan Lovells в России Оксана Балаян, увеличилось число и клиентов, и юристов.

Еще несколько лет назад крупные юрфирмы сторонились уголовной практики. Но борьба с коррупцией, офшорами и картелями, ужесточение надзора за финансовым сектором по всему миру, давление со стороны правоохранительных органов в России, кризис в стране – все это резко повысило спрос на «криминальные услуги». Наконец, это одна из немногих свободных ниш на рынке, замечает партнер NSP Александр Некторов.

Рынок в чем-то уникальный и построен на доверии. Тут не работают тендеры и конкурсы, говорит Коблев, главное – опыт, репутация и рекомендации. Еще одна особенность – юристы часто не борются друг с другом за эту работу, а готовы делиться ею с конкурентами. Международные юрфирмы (ILF) обычно выстраивают в корпорациях систему комплаенса, проводят внутренние проверки, российские – вступают в игру, если система дала сбой и дело «пошло по этапу».