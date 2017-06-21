Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Доплата за санкции

Россия заплатила премию за риск санкций и все же довольна

Долг покупали иностранцы, а ставки самые низкие за всю историю

В понедельник Минфин закрыл книгу заявок, разместив суверенные еврооблигации со сроком обращения 10 и 30 лет – на $1 млрд и $2 млрд соответственно, сообщило министерство. Размещение прошло в границах запланированного коридора – Россия заплатит 4,25% по 10-летним бумагам и 5,25% по 30-летним (коридор был 4–4,5% и 5–5,5%).

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