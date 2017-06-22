Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Страховщики без ОМС
Госдуме предложено исключить страховщиков из системы обязательного медицинского страхования
С защитой граждан вполне справятся территориальные фонды ОМС, следует из законопроекта
- Татьяна Ломская
- / Ведомости
Страховщики – ключевое звено системы ОМС, Центробанк обсуждает введение дополнительных требований к ним с Минздравом и ФФОМС
Петр Ковалев / Интерпресс / ИТАР-ТАСС
Комитет Госдумы по охране здоровья осенью рассмотрит законопроект об исключении страховщиков из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Его на днях внес зампред этого комитета – эсер Федор Тунусов.
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