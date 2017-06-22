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Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Страховщики без ОМС

Госдуме предложено исключить страховщиков из системы обязательного медицинского страхования

С защитой граждан вполне справятся территориальные фонды ОМС, следует из законопроекта

Комитет Госдумы по охране здоровья осенью рассмотрит законопроект об исключении страховщиков из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Его на днях внес зампред этого комитета – эсер Федор Тунусов.

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