Страхование
Статья опубликована в № 4287 от 24.03.2017 под заголовком: ВТБ всех вылечит

«ВТБ страхование» может купить еще одного страховщика ОМС

Сделка нужна для роста клиентской базы, которая делает медстрахование прибыльным
«ВТБ страхование» может купить еще одного страховщика ОМС, чтобы увеличить клиентскую базу и стать лидером на этом рынке
«ВТБ страхование» может купить еще одного страховщика ОМС, чтобы увеличить клиентскую базу и стать лидером на этом рынке
А. Махонин / Ведомости

«ВТБ страхование» может купить страховщика, специализирующегося на обязательном медицинском страховании (ОМС), рассказал «Ведомостям» гендиректор страховой группы ВТБ Геннадий Гальперин. Приобретение компании предусмотрено стратегией развития «ВТБ страхования» до 2019 г., говорит он: «Нас интересуют крупные страховщики в этом сегменте, особенно с большой клиентской базой в городах-миллионниках».

У страховщика уже есть компания, работающая с ОМС, – «ВТБ медицинское страхование». «У нас создана достаточно широкая инфраструктура, и мы активно работаем над расширением клиентской базы», – говорит Гальперин. Компания изучает рынок – конкретных претендентов еще нет. Нет и жестких критериев по размеру страховщика, но в планах прирасти не меньше чем на миллион застрахованных. На рынке сейчас много предложений по продаже компаний, специализирующихся на ОМС, говорит он: «Для владельцев ряда компаний бизнес ОМС непрофильный, и в условиях, когда ужесточаются требования к страховым медицинским компаниям (в том числе по величине уставного капитала), акционерам выгоднее продать актив, чем вкладываться в его развитие».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике