«ВТБ страхование» может купить еще одного страховщика ОМС

«ВТБ страхование» может купить страховщика, специализирующегося на обязательном медицинском страховании (ОМС), рассказал «Ведомостям» гендиректор страховой группы ВТБ Геннадий Гальперин. Приобретение компании предусмотрено стратегией развития «ВТБ страхования» до 2019 г., говорит он: «Нас интересуют крупные страховщики в этом сегменте, особенно с большой клиентской базой в городах-миллионниках».

У страховщика уже есть компания, работающая с ОМС, – «ВТБ медицинское страхование». «У нас создана достаточно широкая инфраструктура, и мы активно работаем над расширением клиентской базы», – говорит Гальперин. Компания изучает рынок – конкретных претендентов еще нет. Нет и жестких критериев по размеру страховщика, но в планах прирасти не меньше чем на миллион застрахованных. На рынке сейчас много предложений по продаже компаний, специализирующихся на ОМС, говорит он: «Для владельцев ряда компаний бизнес ОМС непрофильный, и в условиях, когда ужесточаются требования к страховым медицинским компаниям (в том числе по величине уставного капитала), акционерам выгоднее продать актив, чем вкладываться в его развитие».