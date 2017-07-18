Ирландия преподносит чудеса экономической статистики
- Винсент Боланд,
- Валентина Ромеи
- / Financial Times
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Оказывается, размер экономики Ирландии на треть меньше, чем считалось ранее, у страны дефицит, а не профицит счета текущих операций, а уровень долга – на четверть больше. Таков результат нового метода расчета, который применили ирландские статистики.
Такие скачки в показателях – результат учета (или исключения, как сейчас) данных транснациональных компаний, использующих Ирландию в качестве налоговой базы для своих международных операций, особенно в сфере интеллектуальной собственности.
В 2015 г. ВВП Ирландии вырос на 26,3%, что стало рекордным показателем для развитых экономик. Это объяснялось прежде всего внутренней реструктуризацией ряда зарегистрированных в стране крупных транснациональных компаний. Но столь неправдоподобный результат вызвал замешательство у многих экспертов. Нобелевский лауреат Пол Кругман назвал этот феномен «экономикой лепреконов», использовав название персонажа ирландского фольклора (который, в частности, может исполнить три желания).
Власти Ирландии решили подобного не повторять. Под руководством центробанка был разработан показатель «модифицированный валовой национальный доход» (GNI*, или ВНД*). По словам Дженнифер Бэним, помощника генерального директора Центрального статистического управления Ирландии (CSO), смысл этого показателя в том, чтобы «устранить эффекты глобализации» из экономических данных, которые «с течением времени станут более стабильны» и «менее восприимчивы к шокам и разовым событиям».
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