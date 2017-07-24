Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Налоги можно увеличить
Россияне готовы доплачивать за качественные госуслуги
Но они должны контролировать, как расходуются их деньги, показал опрос ВШЭ
- Татьяна Ломская,
- Елизавета Базанова
- / Ведомости
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Доплачивать за госуслуги россияне готовы, только если будут знать, на что пойдут их деньги
Евгений Разумный / Ведомости
Более половины россиян готовы регулярно дополнительно отдавать 2% своего дохода в виде сбора или налога за более качественные госуслуги – лечение, помощь бедным и одиноким пожилым людям, школьное образование (см. график). Но при условии, что за расходом таких денег будет следить общественность, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Высшей школой экономики («Ведомости» ознакомились с ними).
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