Россияне готовы доплачивать за качественные госуслуги

Но они должны контролировать, как расходуются их деньги, показал опрос ВШЭ

Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Налоги можно увеличить

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Доплачивать за госуслуги россияне готовы, только если будут знать, на что пойдут их деньги Евгений Разумный / Ведомости

Более половины россиян готовы регулярно дополнительно отдавать 2% своего дохода в виде сбора или налога за более качественные госуслуги – лечение, помощь бедным и одиноким пожилым людям, школьное образование (см. график). Но при условии, что за расходом таких денег будет следить общественность, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Высшей школой экономики («Ведомости» ознакомились с ними).