Страховщики назвали причины плохого лечения рака в России
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Российские клиники могут эффективнее расходовать средства ОМС на лечение людей с онкологией и сократить их очереди на госпитализацию, таковы итоги исследования, представленные гендиректором «Росгосстрах-медицины» Надеждой Гришиной Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС, «Ведомости» ознакомились с ними). Химиотерапию подавляющее большинство таких пациентов проходят в круглосуточном стационаре, показали тематические экспертизы, проведенные страховщиком в 2017 г. Многих не нужно держать под круглосуточным наблюдением, достаточно дневного стационара, пишет она: препараты вводятся в первые 2–3 дня госпитализации, состояние пациента удовлетворительное, исследования обострений не фиксируют. Если часть круглосуточных коек перевести в режим дневного стационара, т. е. работы в две или даже три смены, можно было бы сократить не только расходы на медицинскую помощь, но и очереди на госпитализацию, считает Гришина.
Есть претензии и к качеству химиотерапии, отмечается в письме: количество препарата, введенного пациенту, часто не соответствовало расчету необходимой дозы, в медицинских документах нет данных о сопутствующих заболеваниях и о том, как корректировать лечение в связи с ними, в ряде случаев не соблюдается цикл химиотерапии. У пациента должна быть дорожная карта с календарем циклов химиотерапии, гормонотерапии и сеансов лучевой терапии, пишет Гришина.
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