Промышленность
Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Roche создаст лекарства в России

Швейцарская Roche вложит до 5 млрд рублей в совместные проекты с медуниверситетом им. Сеченова

Деньги пойдут на разработки и исследования лекарств

Соответствующее соглашение стороны подписали на прошлой неделе, следует из их совместного заявления. Это первый проект швейцарской фармкомпании по локализации НИОКР в России, процитирован в сообщении гендиректор Roche в России Ненад Павлетич. В приоритете совместные фундаментальные и прикладные исследования, а также проведение клинических апробаций и оценки качества технологий здравоохранения в области неврологии и онкологии, отмечается там же. Так, в исследованиях препаратов для лечения пациентов с идиопатическим легочным фиброзом и со злокачественными опухолями лимфоидной системы в течение трех лет примут участие 800 пациентов с каждым видом заболеваний.

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