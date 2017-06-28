Минздрав оставил Онкоцентр им. Блохина без дополнительного финансирования

Российский онкологический научный центр имени. Блохина (РОНЦ) не смог обосновать запрос на дополнительное финансирование, поэтому объем такого финансирования будет уменьшен, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минздрава России. Там подчеркнули, что речь не идет о сокращении выделяемых онкоцентру средств. «При представлении заявки на выделение дополнительного финансирования соответствующий запрос должен быть детально обоснован, - объясняют в министерстве. - Однако ряд заявленных позиций РОНЦ не смог обосновать. Таким образом, расчетный предельный объем планируемых к выделению средств уменьшен».

РОНЦ согласился с уменьшением финансирования, добавил представитель Минздрава.

Ранее о том, что Минздрав может сократить финансирование закупок оборудования для детского комплекса онкоцентра, сообщил RNS. В конце декабря министр Вероника Скворцова заявила в Госдуме, что ее ведомство готово поддержать выделение дополнительных 2,3 млрд руб. на технологическое оснащение детского комплекса РОНЦ, если учреждение обоснует такой запрос. Информированный источник сообщал RNS, что в настоящее время максимальная сумма, которую готов выделить Минздрав на дооснащение центра, также составляет 2,3 млрд руб. и она согласована с правительством. «РОНЦ им.Н. Н.Блохина не смог вовремя предоставить обоснование суммы, необходимой для технологического дооснащения НИИ детской онкологии и гематологии», - добавил собеседник RNS.