Кипр отчитывается о преодолении кризиса

Кипр преодолел кризис и худшее теперь позади, считают в Citigroup Petros Karadjias / AP

На этой неделе на Кипре работают представители тройки международных кредиторов, которые анализируют ситуацию в экономике, государственных финансах и банковской системе. Это часть контроля, который кредиторы продолжают осуществлять после того, как в марте 2016 г. завершилась программа кредитования Кипра. Такая практика стандартна: Греция, которая в 2018 г. выйдет из программы кредитования на 86 млрд евро (т. е. не будет получать новых средств), останется под надзором кредиторов, заявил на прошлой неделе глава Еврогруппы Йерун Диссельблум греческой газете Ta Nea. «Мы осуществляли надзор после завершения программ [финансовой] поддержки во всех случаях – в Ирландии, Испании, на Кипре», – пояснил он.

Кипр получил 7,2 млрд евро для борьбы с последствиями кризиса, разразившегося в 2013 г.

Сотрудники Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда (МВФ), прибывшие на остров в понедельник, проводят встречи с представителями министерства финансов, Центробанка Кипра, коммерческих банков, а также ряда других организаций и компаний. Миссия завершится в пятницу, а программа контроля будет продолжаться, пока Кипр не выплатит 75% из предоставленных ему средств.

Кипр уже начал сокращать задолженность: в июле он досрочно выплатил МВФ 288 млн евро, сократив долг перед фондом до 700 млн евро. Основные же средства Кипру предоставил Европейский стабилизационный механизм (организация, помогающая странам еврозоны бороться с кризисом).

Перед досрочной выплатой средств МВФ Кипр в июне разместил семилетние облигации на 850 млн евро с доходностью 2,75%, тогда как ставка по кредиту фонда составляет 3,52%. Выпуск гособлигаций и первичный дефицит бюджета (составил 2,3% ВВП в 2016 г. и может достичь 3% в 2017 г., по прогнозу МВФ) позволили министерству финансов сформировать «подушку безопасности» более чем в 1 млрд евро; этих средств достаточно для покрытия ожидаемых финансовых потребностей Кипра до конца 2018 г.

В 2016 г. госдолг Кипра составил почти 108% ВВП, к 2022 г. МВФ ждет снижения этого показателя до немногим более 80% ВВП.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's 15 сентября повысило прогноз суверенного рейтинга со «стабильного» на «положительный», подтвердив рейтинги по долгосрочным и краткосрочным заимствованиям на уровне BB+ и В соответственно. Если правительство и далее будет эффективно проводить бюджетную консолидацию, а экономика продолжит восстанавливаться до докризисных уровней, то в течение ближайшего года долгосрочный рейтинг Кипра может быть повышен и, таким образом, он вернется в инвестиционную категорию, указали эксперты S&P.

Они ожидают, что среднегодовые темпы роста ВВП составят 3% в 2017-2020 гг., тогда как раньше прогнозировали 2,5%; в еврозоне в целом этот показатель ожидается на уровне 1,7%. Быстрый рост экономики Кипра, который подтверждается оживлением деловой активности во многих секторах (в том числе на таких экспортных направлениях, как туризм и бизнес-услуги), снижением безработицы, повышением корпоративных прибылей и располагаемых доходов, будет способствовать реструктуризации банками плохих долгов, отметили в S&P. Агентство, однако, указало, что долговое бремя частного сектора остается одним из самых высокий в Европе – около 250% ВВП. Оно останется на достаточно высоком уровне, несмотря на быстрый рост экономики, и будет медленно сокращаться за счет постепенных выплат, считает S&P.

По словам источника в Центробанке Кипра, «тройка» также изучит эффективность работы банковской системы и запросит информацию о проблемных кредитах, сообщила Cyprus Business Mail со ссылкой на Cyprus News Agency. В мае на их долю приходилось 46,2% от всех займов, или 23 млрд евро. «Тройку» интересует, что планируют делать банки для дальнейшего сокращения проблемных кредитов.

Их усилия в этом направлении включают списания, реструктуризацию, обмен долгов на активы (это более быстрый процесс по сравнению с длительной процедурой взыскания средств при банкротстве), отмечает S&P.

Также крупнейший банк страны Bank of Cyprus (BoC) объявил в конце августа об увеличении резервов на покрытие плохих долгов на 500 млн евро. Из-за этого по итогам первого полугодия BoC получил 554 млн евро убытка против 54 млн евро прибыли годом ранее. Объем выданных банком кредитов, по которым заемщики допустили просрочку, сократился во II квартале до 9,8 млрд евро с 10,4 млрд евро кварталом ранее, или до 50% с 52% от совокупного кредитного портфеля. Этот показатель опустился ниже 10 млрд евро впервые с декабря 2014 г.

В BoC ожидают, что в следующем году отчисление средств в резервы вернется на нормальные уровни и тогда банк снова получит прибыль, заявил в августе его председатель совета директоров Йозеф Акерманн. Однако этот год станет для BoC шестым убыточным годом из семи последних лет, а учитывая его размеры и масштабы убытков, «вся банковская система Кипра будет убыточна в 2017 г.», писало агентство Moody’s Investors Service.

Кипр разрешил свои банковские и долговые проблемы жестоким образом, за счет конвертации крупных, не подпадающих под страхование вкладов в капитал банков (bail-in), отмечает главный экономист Citigroup Уиллем Баутер. Однако, сделав это, он преодолел кризис и худшее теперь позади, сказал Баутер «Ведомостям».

Также представители «тройки» изучат прогресс в реформах государственного сектора, системы здравоохранения и процедуры банкротства.