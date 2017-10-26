ЕЦБ вдвое сократит скупку активов

Европейский центробанк (на фото – вид из его штаб-квартиры во Франкфурте) намерен максимально медленно и осторожно выходить из программы денежного стимулирования Alex Kraus/Bloomberg

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил в четверг, что с января вдвое сократит покупку активов до 30 млрд евро в месяц. Программа денежного стимулирования будет продолжаться до сентября 2018 г., т. е. в следующем году банк выкупит 270 млрд евро.

Сейчас ЕЦБ ежемесячно скупает в основном государственные облигации, а также некоторое количество корпоративных на 60 млрд евро и продолжит делать это до конца года. На пресс-конференции после заседания совета управляющих ЕЦБ его президент Марио Драги заявил, что они не обсуждали состав активов, которые будут покупаться, но банк продолжит приобретать «значительное количество» корпоративных облигаций.

Однако программа денежного стимулирования может не завершиться через год, в случае необходимости банк может ее продлить – и даже увеличить объем скупки, если ситуация в еврозоне ухудшится. Еще более «мягко» его заявление звучит в отношении процентных ставок. Они, по всей видимости, останутся на нынешнем рекордно низком уровне до 2019 г., или, как говорится в заявлении, «в течение длительного времени и значительно дольше, чем будет проводиться скупка активов» (корреспондент The Wall Street Journal отметил, что Драги, зачитывая заявление ЕЦБ, особо подчеркнул слова «значительно дольше»). Поэтому ЕЦБ оставил ставку по операциям рефинансирования на нулевом уровне, ставку по депозитам – минус 0,4%, а по маржинальным кредитам – 0,25%.

Сокращение объема скупки вдвое с одновременным продлением программы на девять месяцев в совокупности можно считать достаточно мягким решением, говорит Саймон Уэллс, главный экономист по Европе HSBC, и «первоначальная реакция рынка показывает, что он, похоже, воспринимает его именно так». Индекс вырос на 0,8%, а курс евро снизился с $1,1807 перед заявлением ЕЦБ до $1,1754. Доходность 10-летних немецких гособлигаций упала с 0,464% до 0,445%.

«Чем дольше реализуется программа стимулирования, тем дальше в будущее отодвигается возможное повышение процентных ставок, сдерживая повышательное давление на евро», – цитирует WSJ Джеймса Эти, инвестиционного управляющего Aberdeen Standard Investments. «Тот факт, что ЕЦБ продолжит реинвестировать деньги в течение некоторого времени после окончания программы денежного стимулирования, можно считать мягким уклоном в денежной политике, что, в свою очередь, должно поддержать рисковые активы», – добавляет Чарли Дибел, начальник отдела рынка ставок в Aviva Investors.

С весны 2015 г. ЕЦБ купил активы на 2,1 трлн евро в попытке стимулировать экономический рост и нивелировать риски падения цен и ослабления спроса. Экономика еврозоны действительно ускорилась: во II квартале ВВП вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Она даже растет выше средних долгосрочных темпов: если в 1995-2017 гг., по данным Trading Economics, средние темпы роста составили 0,37% в квартальном исчислении, то в I и II кварталах 2017 г. – 0,5% и 0,6% соответственно.

Однако инфляция устойчиво держится ниже цели в 2%: в сентябре она составила 1,5% в годовом исчислении. Драги заявил, что управляющие ЕЦБ ожидают V-образного восстановления темпов инфляции, когда достижение дна в ближайшие месяцы сменится их ростом в среднесрочной перспективе.

Крайне осторожные действия ЕЦБ по выходу из программы стимулирования, которое пока даже сложно назвать ужесточением денежной политики, рискует вызвать недовольство как северных, так и южных стран еврозоны, отмечает WSJ. Но причины у них разные. Северные страны ждут повышения процентных ставок. «Довольно много людей [в Германии] чувствуют, что теряют свои сбережения на старость. Это может объяснить, почему они не приветствуют действия ЕЦБ», – говорит главный экономист Degussa Торстен Поллейт.

В южных странах еврозоны отношение к ЕЦБ лучше, поскольку его политика помогла им преодолеть кризис. Но в то же время жители юга опасаются, что прекращение денежного стимулирования приведет к укреплению евро. Из-за этого могут сократиться их доходы от экспорта и вырасти налоги. «Правительству необходимо найти деньги на обслуживание долга. Единственный способ сделать это, не покидая еврозону или не нарушая фискальные правила, – залезть в карманы людей. Это их рассердит», – предупредил Марко Валли, депутат Европарламента от популистского движения «Пять звезд».

Зато недовольство политикой ЕЦБ объединяет банки, отмечает WSJ, ведь им приходится платить ему за хранение средств. «Нам бы очень помог отказ Европы от отрицательных процентных ставок», – заявил гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан на конференции во Франкфурте в сентябре. По его мнению, ЕЦБ должен прекратить мягкую денежную политику, несмотря на высокий курс евро.