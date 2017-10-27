Экономика
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Татьяна Ломская| Виталий Петлевой|Иван Песчинский
Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: Бизнес на себя не тратит

Российский бизнес теряет веру в экономический рост

Впервые с начала года компании, желающие нарастить инвестиции, оказались в меньшинстве

Инвестиционные планы российского бизнеса впервые с начала года «ушли в минус»: на рынке больше предприятий, планирующих снизить инвестиции в производство, чем тех, которые намерены их нарастить, – 25% против 21%, показал октябрьский опрос лаборатории конъюнктурных опросов Института Гайдара. Месяц назад соотношение было в пользу инвестиций – 22% против 26%. Бурный рост инвестиционного оптимизма, во II квартале достигший пятилетнего максимума, сошел на нет, замечает заведующий лабораторией Сергей Цухло: компании почувствовали, что выход из кризиса замедляется, их беспокоит неясная экономическая ситуация. К началу IV квартала доля предпринимателей, не уверенных в ней, увеличилась до 33% с 25% в начале года.

Предприятия выводят деньги из производственного оборота и кладут на срочные депозиты, которые за год к 1 сентября выросли на 9%, пишет руководитель направления ЦМАКПа Олег Солнцев в заключении на проект основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ. Депозиты юрлиц сроком до месяца действительно растут, подтверждает член правления Райффайзенбанка Никита Патрахин. А вот увеличивать кредиты компании не стремятся: их кредитный портфель сократился на 0,7% с учетом валютной переоценки, отмечает Солнцев. Даже с учетом размещения облигаций совокупный портфель займов стагнирует, в то время как кредиты населению растут, добавляет он.

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