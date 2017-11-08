Потребители не видят замедления инфляции, которое фиксирует Росстат

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Цены на овощи и фрукты начнут разгонять инфляцию Андрей Гордеев / Ведомости

Россияне не замечают рекордного в новейшей истории страны торможения инфляции. В октябре рост потребительских цен в годовом выражении замедлился до очередного минимума – 2,7% после 3% в сентябре. Базовая инфляция, которая не учитывает тарифы и подверженные сезонным колебаниям цены на овощи и фрукты, замедлилась до 2,5% с 2,8%. За прошлый месяц цены выросли на 0,2%, базовая инфляция составила 0,1%.

Между тем инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев растут второй месяц подряд, в октябре – до 9,9% с 9,6%, свидетельствуют данные проведенного по заказу ЦБ опроса «ИнФОМа». В августе они опускались до исторического минимума в 9,5% (тогда инфляция в годовом выражении замедлилась до 3,3%). Население пока не готово поверить в столь низкую инфляцию, указывал ЦБ, расхождение между ожиданиями и фактом слишком большое, риски ускорения роста цен высоки.