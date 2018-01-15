Доллар теряет привлекательность для инвесторов
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Доллар США за последний год ослаб по отношению к евро, японской иене и другим валютам на фоне перспектив ускорения экономики в других странах. Индекс ICE U.S. Dollar снизился примерно на 10% в 2017 г. и в понедельник достиг минимального уровня с декабря 2014 г. Он измеряет курс американского доллара относительно корзины шести валют стран – торговых партнеров США (евро, иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка). Китайский юань в понедельник тоже укрепился по отношению к доллару до максимума примерно за два года.
Инвесторы отмечают ускорение мировой экономики в последние месяцы и намерения Европейского центрального банка и Банка Японии постепенно нормализовать денежную политику, пишет The Wall Street Journal (WSJ). В последние годы она была чрезвычайно мягкой ради стимулирования экономики после финансового кризиса, но теперь растут ожидания, что они вслед за Федеральной резервной системой США все-таки начнут повышать процентные ставки. Это может сделать доллар менее привлекательным для инвесторов. Европа и Япония «становятся похожи на те места, в которые хочется инвестировать», говорит Марк Маккормик из TD Securities.
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