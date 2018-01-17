Силуанов назвал источники финансирования бюджетного маневра

Министр финансов Антон Силуанов Евгений Разумный / Ведомости

Минфин нашел деньги на финансирование бюджетного маневра, который активно обсуждается в правительстве и администрации президента. Увеличить расходы бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру можно за счет увеличения налоговых поступлений и оптимизации расходов через более адресную соцподдержку, заявил министр финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

Улучшение администрирования налогов в 2017 г. позволило увеличить доходы консолидированного бюджета почти на 1% ВВП - это почти триллион рублей, сказал министр. Совершенствование системы продолжится, и доходы бюджета еще больше вырастут за счет сокращения теневого сектора. Дополнительные ресурсы обеспечит изменение и самой налоговой системы - за счет снижения обременительных для бизнеса налогов, добавил Силуанов: компании станут развиваться быстрее и в итоге обеспечат больше налоговых поступлений.

Второй источник министерство нашло внутри расходной части бюджета. Доля расходов расширенного бюджета на соцподдержку и человеческий капитал составляет около 20% ВВП, обратил внимание Силуанов: нужно увеличить эффективность этих трат.

Смягчать ради маневра бюджетное правило и увеличивать госдолг не стоит, категоричен он.

Бюджетный маневр уже частично реализовали, считает министр: доля расходов бюджета на оборону сократилась, доля расходов на человеческий капитал несколько увеличилась. Такие маневры быстро не делаются, подчеркнул он. Одной из ключевых задач на следующий политический и бюджетный период станет увеличение вложений в инфраструктуру - без этого экономического роста не будет, заявил Силуанов. Это и дороги, и авиасообщение: пока из Владивостока в Хабаровск можно добраться только через Москву, посетовал он.

То же касается инвестиций в человеческий капитал, продолжил Силуанов: нужно вовлекать больше населения, особенно уязвимые группы, в активные производственные процессы. Лучшее качество услуг должно быть доступно независимо от того, в Москве ты находишься или в иной точке страны. Эти вопросы нужно «подтягивать», признал Силуанов. Качество услуг в здравоохранении нужно улучшать, добавил министр экономического развития Максим Орешкин: для создания и роста в России цифровой экономики нужно обеспечить людям качественные условия для жизни.

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