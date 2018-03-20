Чиновников озадачило поручение Путина о кадастре
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Доработать методику кадастровой оценки президент Владимир Путин поручил по итогам послания Федеральному собранию. В пятницу поручение было опубликовано на сайте Кремля, выполнить его правительство должно к 15 июля. Но сделать это будет сложно, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника.
В 2015 г. кадастровая стоимость заменила более низкую инвентаризационную для расчета налога на недвижимость людей в 28 регионах, с тех пор их число превысило 60. Общая налоговая ставка на имущество – 0,1%, но муниципалитеты могут и понижать ее (вплоть до нуля), и повышать, но не больше чем в 3 раза.
Определяется кадастровая стоимость так: оценщик получает перечень объектов с данными о них из Единого государственного реестра недвижимости, рассказывает председатель комиссии по кадастровой оценке Общественного совета при Росреестре Алексей Каминский.
Затем оценщик группирует объекты, собирает и анализирует рыночную информацию по сделкам с похожей недвижимостью, продолжает он: по каждой группе составляется математическая модель – стоимость зависит от площади, месторасположения, состояния объекта и других факторов, затем определяется кадастровая стоимость.
Задача ограничить разницу между кадастровой и рыночной стоимостью не решена, говорил в пятницу помощник президента Андрей Белоусов (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Проблемы будут решены в этом году, отмечал министр финансов Антон Силуанов. В первую очередь будет изменена методика оценки кадастровой стоимости недвижимости, рассказывал директор департамента налоговой политики Минфина Алексей Сазанов.
Вчера представитель Минфина переадресовал вопросы в Минэкономразвития. Его представитель не ответил на запрос «Ведомостей».
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