Чиновников озадачило поручение Путина о кадастре

Можно ли сделать так, чтобы кадастровая стоимость никогда не превышала рыночную

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Кадастровая стоимость, как правило, не учитывает индивидуальные особенности объектов недвижимости Alexander Demianchuk / REUTERS

Доработать методику кадастровой оценки президент Владимир Путин поручил по итогам послания Федеральному собранию. В пятницу поручение было опубликовано на сайте Кремля, выполнить его правительство должно к 15 июля. Но сделать это будет сложно, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника.

В 2015 г. кадастровая стоимость заменила более низкую инвентаризационную для расчета налога на недвижимость людей в 28 регионах, с тех пор их число превысило 60. Общая налоговая ставка на имущество – 0,1%, но муниципалитеты могут и понижать ее (вплоть до нуля), и повышать, но не больше чем в 3 раза.

Определяется кадастровая стоимость так: оценщик получает перечень объектов с данными о них из Единого государственного реестра недвижимости, рассказывает председатель комиссии по кадастровой оценке Общественного совета при Росреестре Алексей Каминский.

Затем оценщик группирует объекты, собирает и анализирует рыночную информацию по сделкам с похожей недвижимостью, продолжает он: по каждой группе составляется математическая модель – стоимость зависит от площади, месторасположения, состояния объекта и других факторов, затем определяется кадастровая стоимость.

Задача ограничить разницу между кадастровой и рыночной стоимостью не решена, говорил в пятницу помощник президента Андрей Белоусов (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Проблемы будут решены в этом году, отмечал министр финансов Антон Силуанов. В первую очередь будет изменена методика оценки кадастровой стоимости недвижимости, рассказывал директор департамента налоговой политики Минфина Алексей Сазанов.

Вчера представитель Минфина переадресовал вопросы в Минэкономразвития. Его представитель не ответил на запрос «Ведомостей».

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