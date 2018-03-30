Новому правительству придется увеличить расходы бюджета на образование
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Системе образования не хватает бюджетных денег: сейчас это 3,6% ВВП, при экономическом росте более 2% в год их будет недостаточно даже для минимального развития школ и вузов, пишут в докладе Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Татьяна Клячко и Галина Токарева. «Ведомости» ознакомились с докладом. Регионам не хватает на развитие среднего профессионального образования – спрос на него растет, скоро системе будет трудно его «переварить», говорит Клячко: в колледжи и училища идут 41% девятиклассников и 17% одиннадцатиклассников. Можно перетянуть часть их в прикладные бакалавриаты, фактически развивать колледжи в составе вузов и финансировать их из федерального бюджета, сэкономив регионам деньги на детские сады и школы.
Но денег на высшее образование будет выделяться меньше, а оно и так недофинансировано: студентов все меньше из-за демографической ямы и, если не увеличивать расходы в расчете на каждого, развиваться будут в лучшем случае 100–120 вузов, считают авторы доклада. Колледжам в регионах тоже не хватит средств, они по сути превратятся в ПТУ – либо придется сокращать финансирование школ и детских садов.
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