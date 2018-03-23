Россияне готовы экономить на здоровье, но не на образовании
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Такую особенность поведения россиян в кризис обнаружили экономисты «ВТБ капитала» на основе данных проведенного Росстатом в 2003–2016 гг. исследования бюджетов домохозяйств.
На товары и услуги россияне тратят около 74% своих денежных доходов. Распределяют расходы они по-разному: сельские жители и горожане с небольшими доходами более 30% из них тратят на еду, тогда как обеспеченные горожане – лишь 21%, а на непродовольственные товары – 27%.
Но в случае внезапного скачка цен население меняет потребление. Расчеты позволяют понять поведение потребителей при падении или росте доходов, повышении налогов или ценовых шоках, отмечает главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков.
Меньше всего люди готовы сокращать потребление еды, алкоголя и транспортных услуг. При росте цен на алкоголь на 1% россияне снижают его потребление лишь на 0,3%, а на еду – на 0,1%. Но при таком же росте цен на услуги связи их потребление сокращается на 6%, а на медицину – на 1,65%.
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