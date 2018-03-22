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Силуанов предложил Путину способ увеличения госрасходов на здравоохранение

Нарастить финансирование здравоохранения возможно за счет перераспределения бюджетных расходов, заявил министр финансов Антон Силуанов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Здравоохранение: предлагаем рассмотреть возможности бюджета за счет перераспределения расходов внутри – и выделив это в качестве приоритетной задачи», – сказал Силуанов (расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля).

Инфраструктура, здравоохранение и образование являются приоритетными сферами для бюджетного финансирования, подчеркнул Силуанов.

Также он отметил необходимость сделать социальную поддержку населения адресной. «Потому что сегодня еще сохранились старые, советские во многом принципы распределения финансовой помощи всем по чуть‑чуть, – указал министр. – Необходимо сконцентрировать ее исключительно нуждающимся, с тем чтобы люди с небольшими доходами ощутимо почувствовали увеличение добавки в своем содержании».

Во многом поручения президента будут исполняться за счет регионов, отметил Силуанов. В связи с этим планируется большая работа с точки зрения межбюджетных отношений.

«Здесь и вопросы образования, и вопросы здравоохранения, и поэтому мы сейчас считаем необходимым создать условия для того, чтобы региональные бюджеты были заинтересованы в первую очередь в зарабатывании собственных средств и также сделали структурные изменения своих расходов на приоритеты в тех ключевых отраслях, которые обозначены в вашем послании», – заключил министр.

Ранее Путин обозначил приоритеты своего четвертого президентского срока – это в первую очередь увеличение благосостояния граждан и развитие экономики. Президент подчеркнул необходимость увеличить расходы на инфраструктуру и здравоохранение, а также развивать образование. Увеличить финансирование этих сфер в рамках бюджетного маневра предлагал Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.

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