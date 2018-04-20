Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4552 от 20.04.2018 под заголовком: ЦБ перестроит политику под санкции

Санкции могут остановить снижение ключевой ставки ЦБ

Аналитики регулятора допускают пересмотр его предельного уровня
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Если риск-премия на Россию, за месяц уже выросшая почти на 50 б. п., закрепится на этом уровне, ЦБ может повысить уровень ключевой ставки, соответствующий нейтральной денежно-кредитной политике, предупредили аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (может не отражать официальную позицию ЦБ). Из-за геополитической напряженности и новых санкций российские рынки оказались под давлением, отмечают они: курс рубля стал аутсайдером среди всех валют развивающихся стран, доходности облигаций выросли, котировки акций снизились.

Нейтральным ЦБ считает такой уровень ставки, при котором денежно-кредитная политика поддерживает инфляцию около цели 4%, поясняет представитель ЦБ. Сейчас это 6–7%. Чтобы достичь верхнего предела такого диапазона, ЦБ осталось снизить ставку на 0,25 п. п.

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