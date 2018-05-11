Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4564 от 11.05.2018 под заголовком: Образование в наследство

Жителям развивающихся стран тяжело превзойти родителей по уровню образования

Более половины нынешних 30-летних оказались на это не способны
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Родители, как правило, хотят, чтобы их дети жили лучше их самих, но, если они живут в развивающейся стране, шансов на это не так уж много, следует из доклада Всемирного банка «Справедливый прогресс? Экономическая мобильность поколений во всем мире».

Авторы исследовали, насколько уровень образования людей, рожденных в 1940–1989 гг. в 148 странах мира, выше уровня образования их родителей, а также насколько их доступ к образованию в принципе зависел от уровня образования родителей. Высокая мобильность в сфере образования, с точки зрения Всемирного банка, способствует экономическому росту: ресурсы распределяются эффективнее, лучшее образование и работу получают люди с более высокими способностями, а не из более состоятельных и образованных семей.

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