Жителям развивающихся стран тяжело превзойти родителей по уровню образования

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Людям из развивающихся стран гораздо сложнее воспользоваться социальными лифтами Андрей Гордеев / Ведомости

Родители, как правило, хотят, чтобы их дети жили лучше их самих, но, если они живут в развивающейся стране, шансов на это не так уж много, следует из доклада Всемирного банка «Справедливый прогресс? Экономическая мобильность поколений во всем мире».

Авторы исследовали, насколько уровень образования людей, рожденных в 1940–1989 гг. в 148 странах мира, выше уровня образования их родителей, а также насколько их доступ к образованию в принципе зависел от уровня образования родителей. Высокая мобильность в сфере образования, с точки зрения Всемирного банка, способствует экономическому росту: ресурсы распределяются эффективнее, лучшее образование и работу получают люди с более высокими способностями, а не из более состоятельных и образованных семей.