Министры социального блока могут остаться в правительстве

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Татьяна Голикова перейдет в правительство работать со старой командой его социального блока Андрей Гордеев / Ведомости

О сохранении своих постов командой социального блока правительства «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника и человек в аппарате правительства. Министром труда останется Максим Топилин, министром здравоохранения – Вероника Скворцова, после разделения Министерства образования и науки на Министерство просвещения и Министерство науки первое возглавит исполняющий обязанности министра образования и науки Ольга Васильева, а второе – ее заместитель Григорий Трубников или руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков, рассказывают они. Представители Минтруда и Минздрава отказались от комментариев, Минобрнауки и ФАНО не ответили на запросы.

Сначала премьер назначает министров, затем вице-премьеров, рассказывает федеральный чиновник, и Голикова получила уже готовый набор подчиненных. Премьер Дмитрий Медведев общается с кандидатами в министры напрямую, подтверждает источник в его окружении. «Голикова почему-то думала, что она будет весь свой блок назначать сама. Такого никогда не было», – отмечает он. Окончательное же решение все равно за президентом Владимиром Путиным. Представитель Голиковой отказался от комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос.

Социальному блоку нового правительства предстоит принимать сложные решения – Медведев обещал в ближайшее время внести в Госдуму предложения о повышении пенсионного возраста, Путин в новом майском указе поручил к 2024 г. вдвое снизить уровень бедности, смягчить последствия демографической ямы для рынка труда, увеличив доступность детских садов, чтобы матери могли выходить на работу, а также введя систему переподготовки. Сама Голикова, еще будучи председателем Счетной палаты, настаивала на необходимости объединить Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования в единый фонд.

Представить варианты национальных проектов, чтобы реализовать указ президента ценой в 25 трлн руб., чиновники должны к октябрю.

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