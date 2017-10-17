Статья опубликована в № 4430 от 17.10.2017 под заголовком: Не даром лечиться
Путин хочет разделить с населением расходы на здоровье
Как это делать пока неясно, говорят эксперты
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Президент Путин осторожно дал понять, что государству не хватает средств на все медицинские услуги
Mikhail Metzel / REUTERS
Нужно подумать, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а какая – с привлечением софинансирования, заявил президент Владимир Путин, человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье.
Президент впервые заявил о желательности и приемлемости софинансирования в социальных секторах, замечает ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. Опросы 2016 и 2017 гг. показали, что готовность населения доплачивать за получение бюджетных услуг более высокого качества за последние годы сильно возросла, говорит он, качественное образование и здравоохранение готовы софинансировать 41% россиян и готовность эта наблюдается почти во всех доходных группах.
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