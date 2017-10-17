Экономика
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Татьяна Ломская| Маргарита Папченкова|Елизавета Базанова
Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4430 от 17.10.2017 под заголовком: Не даром лечиться

Путин хочет разделить с населением расходы на здоровье

Как это делать пока неясно, говорят эксперты

Нужно подумать, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а какая – с привлечением софинансирования, заявил президент Владимир Путин, человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье.

Президент впервые заявил о желательности и приемлемости софинансирования в социальных секторах, замечает ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. Опросы 2016 и 2017 гг. показали, что готовность населения доплачивать за получение бюджетных услуг более высокого качества за последние годы сильно возросла, говорит он, качественное образование и здравоохранение готовы софинансировать 41% россиян и готовность эта наблюдается почти во всех доходных группах.

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