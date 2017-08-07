Власть
Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Поликлиники для президента

Избирателей Путина вылечат перед выборами

Пункты будущей президентской программы опробуют на сентябрьских выборах в регионах

Почти все регионы, где в сентябре выберут губернаторов и депутатов заксобраний, оказались участниками проекта «Бережливая поликлиника», который с осени 2016 г. совместно внедряют Минздрав, администрация президента и госкорпорация «Росатом», выяснили «Ведомости». Проект позволяет при минимальных затратах повысить уровень удовлетворенности пациентов на 10–15%, сообщила 1 августа президенту России Владимиру Путину министр здравоохранения Вероника Скворцова. На следующий день правительство объявило о переводе на принципы «бережливого производства» всех поликлиник к 2023 г., а в субботу, 5 августа, «Бережливую поликлинику» в Кирове впервые посетил Путин.

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