Путин обещал подумать, идти ли на выборы президента в 2018 году

Президента Владимира Путина в очередной раз спросили, собирается ли он участвовать в президентских выборах в 2018 г. Как сообщает ТАСС, пойти на новый срок его призвал один из жителей поселка Черемушки в Бурятии во время сеанса видеосвязи с президентом в ходе совещания о ликвидации последствий лесных пожаров. «Хорошо, я подумаю, спасибо», - ответил Путин.

Позднее в этот же день Путин получил предложение стать главным тренером российской сборной по футболу. Как сообщает ТАСС, это произошло после того же совещания, в ходе беседы с главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым. Путин расспрашивал мэра о планах в связи с юбилеем города, узнал, что в Черемхове пройдет матч на первенство Иркутской области по футболу, и спросил мнение Семенова, как российская сборная выступит на чемпионате мира.

«Честно? Плохо», - ответил Семенов. «Почему это плохо-то? Почему это пессимизм (такой)? Может быть, не выиграем, но почему будем плохо играть-то?» - возразил президент. Чиновник на это сказал ,что российские футболисты «заиграют», только если тренером станет сам Путинт. «Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята <...> будут стараться», - сказал президент.