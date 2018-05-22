ЦБ нашел поводы продолжить снижать ключевую ставку
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Есть причины как снизить ключевую ставку в июне, так и сохранить ее, заявила в понедельник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева (цитата по «Интерфаксу»). Месячная инфляция «чуть-чуть» ускорилась, но сильных инфляционных эффектов ЦБ не видит, эффект переноса пока достаточно низкий, поделилась она, спокойнее других реагирует российский финансовый рынок и на рост волатильности глобальных рынков.
Санкции, введенные 6 апреля в отношении российских бизнесменов и чиновников, а также связанных с ними компаний, заставили ЦБ на заседании в апреле воздержаться от снижения ставки впервые с июля 2017 г. Выросла неопределенность, рубль обесценился (за апрель по отношению к доллару на 10,8%. – «Ведомости»), обострив инфляционные риски, указывали директор Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Павел Трунин и старший научный сотрудник института Александра Божечкова. Рынки оказались под давлением – курс рубля стал аутсайдером среди всех валют развивающихся стран, доходности облигаций выросли, котировки акций снизились, перечисляли аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (может не отражать официальную позицию ЦБ). Из-за возросшей риск-премии на Россию они даже допускали рост уровня ключевой ставки, соответствующей нейтральной денежно-кредитной политике.
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