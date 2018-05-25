В рейтинге регионов с лучшим инвестиционным климатом впервые сменился лидер

Первое место – у Тюменской области, губернатор которой недавно получил пост в правительстве

Тюменская область поднялась на пять позиций Pixabay

Тюменская область поднялась на пять позиций и заняла первое место в составляемом Агентством стратегических инициатив (АСИ) рейтинге инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг составляется с 2015 г.

Все эти три года на первом месте был Татарстан, но в 2018 г. он откатился на третье, Москва поднялась с третьего места на второе. Обновленную двадцатку регионов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Большой рывок в 2018 г. совершил Санкт-Петербург – сразу на 13 позиций – он на четвертом месте. Пятая – Тульская область.

Национальный рейтинг строится на основе оценок бизнеса и экспертов и учитывает уровень административных барьеров, развитие институтов для бизнеса, инфраструктуры, ресурсов и поддержки малого предпринимательства. Он рассчитан по 44 показателям - они сводятся в индекс (максимум - 400 баллов). Основные направления оценки - процедуры по подключению к сетям, получению разрешений на строительство, регистрации права собственности, сервисы и возможности для предпринимателей, а также инфраструктура - дороги, коммуникации, инкубаторы и технопарки, кадры.

Поручение Путина выполнено

Большинство регионов – 78 – в 2018 г. улучшили оценки АСИ. «Очень сильно продвинулись Тюменская область, Калининградская, Новгородская, Курганская, Ханты-Мансийский автономный округ, – перечислила Чупшева.

В сентябре президент Владимир Путин поручил обеспечить попадание субъектов Дальнего Востока в топ-30 рейтинга к 2020 г., Хабаровский край уже в двадцатке, заметно выросли Камчатский край и Сахалинская область, добавила она. У Сахалинской области наибольший прогресс: +42 позиции в рейтинге АСИ.

Двадцатку лучших в 2018 г. покинули Владимирская, Ивановская, Костромская, Липецкая и Ростовская области, Республики Башкортостан и Мордовия. Их место в топ-20 заняли Белгородская, Калининградская, Новосибирская, Свердловская и Ярославская области, Хабаровский край и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

«Часть показателей – в основном регуляторика – находится в зоне совместной ответственности регионов и территориальных органов федеральной власти. В целом они не оказали влияния на лидеров рейтинга, но в ряде регионов – например, в Мордовии, Коми, Ростовской области – ситуация по этим показателям стала хуже. Надо разобраться почему», – отметила Чупшева.

По словам Чупшевой, респонденты недовольны трудовыми ресурсами, качеством телекоммуникаций и автомобильных дорог, отметив, что на необходимость решения инфраструктурных проблем обратил внимание и президент в указе о национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 г.

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