Политика / Власть
Статья опубликована в № 4570 от 21.05.2018 под заголовком: Нефтегазовые вакансии

Путин отдал Медведеву лучших губернаторов

Кремлю предстоит подыскать руководителей для трех регионов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В пятницу президент Владимир Путин принял отставки трех губернаторов – Владимира Якушева (Тюменская обл.), Александра Козлова (Амурская обл.) и Дмитрия Кобылкина (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), перешедших на работу в правительство. Вопреки сложившейся традиции указов о назначении новых врио в пятницу не последовало. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о возможных сроках появления документов не ответил. Выборы новых губернаторов могут пройти уже 9 сентября: по закону они должны быть объявлены в период с 31 мая по 10 июня (губернатора ЯНАО выбирают окружные депутаты).

Опрошенные «Ведомостями» эксперты назвали Якушева и Кобылкина губернаторами-тяжеловесами и напомнили, что оба традиционно входили в пятерку самых сильных региональных лидеров. «Я бы не переживал ни за Ямал, ни за Тюменскую область – и тот и другой выстроили в своих регионах работоспособные системы», – говорит политолог Евгений Минченко. Козлов в число лучших не входил, «но и министерство у него «сувенирное», отмечает политолог Виталий Иванов. У Козлова были большие проблемы в Амурской области, поэтому для региона его уход скорее хорошая новость, считает политолог Александр Кынев.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете