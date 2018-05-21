Путин отдал Медведеву лучших губернаторов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Опрошенные «Ведомостями» эксперты назвали Якушева и Кобылкина губернаторами-тяжеловесами и напомнили, что оба традиционно входили в пятерку самых сильных региональных лидеров Сергей Русанов / РИА Новости

В пятницу президент Владимир Путин принял отставки трех губернаторов – Владимира Якушева (Тюменская обл.), Александра Козлова (Амурская обл.) и Дмитрия Кобылкина (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), перешедших на работу в правительство. Вопреки сложившейся традиции указов о назначении новых врио в пятницу не последовало. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о возможных сроках появления документов не ответил. Выборы новых губернаторов могут пройти уже 9 сентября: по закону они должны быть объявлены в период с 31 мая по 10 июня (губернатора ЯНАО выбирают окружные депутаты).

Опрошенные «Ведомостями» эксперты назвали Якушева и Кобылкина губернаторами-тяжеловесами и напомнили, что оба традиционно входили в пятерку самых сильных региональных лидеров. «Я бы не переживал ни за Ямал, ни за Тюменскую область – и тот и другой выстроили в своих регионах работоспособные системы», – говорит политолог Евгений Минченко. Козлов в число лучших не входил, «но и министерство у него «сувенирное», отмечает политолог Виталий Иванов. У Козлова были большие проблемы в Амурской области, поэтому для региона его уход скорее хорошая новость, считает политолог Александр Кынев.