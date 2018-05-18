Новым министром строительства стал соратник Сергея Собянина

Владимир Якушев Ярослав Чингаев для Ведомостей

Михаил Мень, возглавлявший Министерство строительства и ЖКХ России с момента его создания, уйдет в отставку. На его место назначен соратник московского мэра, губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Против того, чтобы в правительстве остался Мень, категорически выступал Виталий Мутко, говорит федеральный чиновник. А именно он теперь в должности вице-премьера будет курировать в том числе строительство и ЖКХ. Неприязнь между чиновниками могла быть давней, говорит бывший федеральный чиновник. По его словам, даже при строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу Минстрой был задействован по минимуму: этот вопрос Мутко в качестве тогда еще «спортивного» вице-премьера курировал лично. А министерство в основном занималось подготовкой коммунальной инфраструктуры объектов ЧМ-2018.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России было образовано 1 ноября 2013 г. на базе Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Основная функция министерства – нормативно-правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и ЖКХ.

Кандидатуру Якушева мог пролоббировать мэр Москвы Сергей Собянин, говорят источники «Ведомостей» в городском и федеральном правительствах. 49-летний Якушев считается его соратником. Именно Якушев сменил Собянина на посту губернатора Тюменской области в 2005 г., когда того назначили главой администрации президента РФ.

Самые большие объемы строительства и самые крупные инвестиции – в Москве, а последние изменения в госрегулировании, в частности закон о запрете долевого строительства, стали шоком и для чиновников, и для застройщиков. Изменения вступают в силу с 1 июля 2018 г., по ним требования к застройщикам ужесточены. Покупатели квартир будут лучше защищены от недостроя и невозврата средств, но принятие таких радикальных мер увеличит и стоимость привлечения денег для застройщиков, и, соответственно, конечную стоимость жилья, считают участники рынка. Российское агентство строительного комплекса подсчитало, что при таком сценарии на рынке останется в конечном счете 1000 застройщиков вместо нынешних 4500. До мая 2018 г. в кабинете министров Медведева вопросы жилищной политики курировал Игорь Шувалов, а регулирование в сфере строительства – Дмитрий Козак. Теперь оба вопроса в ведении Мутко.

«Не следует преувеличивать связи Якушева с Собяниным, он давно уже оторвался от пуповины», – возражает знакомый Якушева. По его словам, Якушев явно не был заинтересован в переезде в Москву: он комфортно чувствовал себя в Тюмени.

«Снова не строитель…» – так комментирует «Ведомостям» назначение Якушева крупный подрядчик. Якушев по образованию юрист. Учитывая, что Мутко до сих пор не занимался вопросами строительства и ЖКХ, на место министра искали человека, у которого есть опыт хозяйственной работы, передавал телеканал «Дождь».

Представитель Меня не стал комментировать его отставку, отметив, что это – «решение президента и премьера, которое не обсуждается». До назначения министром Мень тоже был губернатором – он возглавлял Ивановскую область. Меня нельзя назвать популярным министром, говорит его коллега: он осторожный политик, предпочитал иметь со всеми в правительстве ровные отношения. Определенных успехов его команда, несомненно, добилась, продолжает он. Например, за время работы Минстроя увеличился объем вводимых многоквартирных домов (с 26,9 млн кв. м в 2013 г. до 44,9 млн в 2017-м), ставки по ипотеке снизились до 9,79%, а 2017 г.од стал рекордным по объемам выданных ипотечных кредитов – 1,1 млн кредитов на более чем 2 трлн руб. Начала системно решаться проблема обманутых дольщиков.

Эксперты отмечают успехи и в сфере ЖКХ. «Программа расселения граждан из аварийного жилья выполнена в большинстве субъектов, идет разработка нового, постоянно действующего механизма. Запущена система капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемая не из бюджета, а за счет самих жителей. Запущен механизм инвестиций в коммунальное хозяйство на основе концессионных соглашений. Проводится реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Запущен новый проект по формированию комфортной городской среды», – перечисляет гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. Но главное, по его словам, за это время население перестало рассматривать ЖКХ как один из наиболее острых проблемных вопросов.

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