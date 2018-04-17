Сможет ли субсидия ипотеки на деревянные дома повысить на них спрос
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Деревянные каркасные дома можно быстро и сравнительно недорого строить, объясняет Алексей Поляков, председатель правления Совета по экологическому строительству России, но, чтобы увеличить их долю в общем объеме частного жилья, необходима и поддержка производителей
В марте 2018 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о государственном субсидировании кредитов на покупку деревянных домов. Речь идет о временном снижении процентной ставки с 15 до 10%. Для этих целей в бюджет заложено 197 млн руб. – примерно на 2500 домов. Если программа выйдет успешной, Минпромторг может продлить ее на 2019–2021 гг. Производственные мощности крупных домостроительных комбинатов загружены на 50–60%, и правительство заинтересовано в том, чтобы увеличить объем заказов, с одной стороны, а с другой – помочь в решении жилищного вопроса нуждающимся.
В тестовом режиме
Россия обладает богатейшими лесными ресурсами, но доля деревянного домостроения в целом по стране невелика (около 12%, по данным Минпромторга). Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриума», участник партнерской сети CBRE, говорит, что в зависимости от региона показатель варьируется от 5 до 20%. Андрей Баннов, менеджер компетенции «Каркасное домостроение» WorldSkills Russia, руководитель направления «Дом Технониколь», оценил долю деревянных домов в 10% от вводимого за год жилья. В перспективе до 2025 г. Минпромторг планирует увеличить ее до 20%.
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