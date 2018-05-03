Разрешений на строительство в Москве выдано в 1,5 раза больше

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Можно пока и не строить, главное – вовремя добраться до правительства Москвы Илья Питалев / РИА Новости

В I квартале 2018 г. Мосгосстройнадзор выдал почти в 1,5 раза больше разрешений на строительство, чем в I квартале 2017 г.: 560 на 3,8 млн кв. м против 399 на 2,04 млн кв. м. Большая часть – на 3 млн кв. м – выдана на жилье, в том числе индивидуальные дома. В I квартале 2017 г. разрешений выдано на 1,5 млн кв. м жилья.

Разрешений выдано заметно больше по двум причинам, комментирует заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин. Первая: условия для инвестирования остаются привлекательными: «Как бы инвесторы у нас ни плакали, никто с рынка не ушел. Все девелоперские компании – и крупные, и мелкие – пытаются увеличить портфель проектов». Вторая: инвесторы могут опасаться поправок в закон о долевом строительстве (вступят в силу с 1 июля) и форсируют получение разрешений.