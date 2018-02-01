Недвижимость

Новости

Власти Москвы разрешили десяти застройщикам открыть в январе продажи квартир

С начала года власти Москвы выдали десять заключений о соответствии (ЗОС) застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве № 214-ФЗ, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

«Заключения получили в большинстве своем те застройщики, которые успели подать документы на рассмотрение в конце 2017 г.», - приводятся в сообщении слова председателя комитета Константина Тимофеева.

Так, среди застройщиков, получивших в январе ЗОС, компания Sezar Group (проект ЖК «Рассказово»), ГК ПИК (проект ЖК «Жемчужина Зеленограда»), ГК «Главстрой» (ЖК «Береговой»).

По словам Тимофеева, за январь в ведомство поступило около 22 заявок на получение ЗОС. Три из них получили отказ в связи с некачественным заполнением проектной декларации, остальные - в работе.

По итогам 2017 г. комитет выдал 152 ЗОС.

Согласно поправкам в № 214-ФЗ, с 1 января 2017 г. без предоставления застройщиком ЗОС Управление Росреестра по Москве не регистрирует первый ДДУ.