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Прокуратура вынесла предостережение застройщикам трех ЖК в Москве

Прокуратура Москвы объявила предостережения застройщикам жилых комплексов «Утесов», «Татьянин парк» и «Борисоглебское» о недопустимости затягивания сроков работ и сдачи объектов в эксплуатацию, говорится на сайте ведомства.

Такое решение было принято на заседании Межведомственной рабочей группы, на котором обсуждались вопросы, связанные с защитой прав граждан, вложивших денежные средства в строительство многоквартирных домов.

«Указанные комплексы не относятся к "проблемным", однако существенное затягивание сроков их строительства и ввода в эксплуатацию создает угрозу нарушения обязательных для исполнения требований закона о долевом участии в строительстве, в связи с чем руководителям организаций-застройщиков объявлены предостережения», - говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что разработаны меры, которые позволят не допустить остановку строительства и признание объектов долгостроями.

С 23 февраля начали действовать новые правила включения граждан в реестр пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В частности, теперь объект признается долгостроем не через девять, а через шесть месяцев после неисполнения обязательств по договору долевого участия.