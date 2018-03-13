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Власти Москвы хотят получить право банкротить застройщиков через суд

Органы исполнительной власти, контролирующие долевое строительство в Москве и регионах, могли бы получить право обращаться в суд для признания застройщиков банкротами. Для этого необходимо внести изменения в два федеральных закона, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Власти Москвы настаивают, что изменений требуют законы «О несостоятельности (банкротстве)» (от 26 октября 2002 г.) и «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ).

Как пояснили в Москомстройинвесте, право банкротить застройщиков через суд позволит контролирующим органам оперативно принимать меры, направленные на исполнение обязательств перед гражданами новым застройщиком. В частности, необходимо определить критерии, на основании которых власти будут иметь право подать заявление о признании застройщика банкротом в суд, и установить особенности рассмотрения дел в таких случаях.

Ранее Москомстройинвест направил предложение о предоставлении контролирующему органу права обращаться в суд для признания застройщика банкротом на рассмотрение в Минстрой России, а также в экспертный совет по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при комитете Государственной думы по транспорту и строительству. «Однако в принятой в первом чтении редакции законопроекта об изменениях 214-ФЗ данная инициатива не учтена», – пояснили агентству «Москва» в комитете.

Ранее Москомстройинвест сообщил, что по существующим законам проходит два года с момента выявления властями проблем у застройщика, которые могут привести к неисполнению обязательств перед гражданами, и до момента, когда он может принять определенные меры.