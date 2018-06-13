ЦБ Кипра опроверг информацию о кампании против офшорных структур

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Кипр отвыкает от пустышек Milosz Aniol / Freepik

Центробанк Кипра не обязывал банки закрывать счета офшорных компаний, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора, никаких специальных предписаний он не выдавал.

Информация о том, что кипрский ЦБ потребовал от местных банков с 4 июня закрывать счета учрежденных в офшорах компаний-пустышек, появилась в СМИ в начале июня. Но никаких особых событий 4 июня не произошло, утверждает представитель кипрского регулятора. Соблюдение принципа «знай своего клиента» и других директив Евросоюза всегда было условием открытия счета, комментирует он: банки должны проверять все счета подставных компаний и выявлять пустышки. Директива существует, утверждает управляющий партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его словам, он видел выдержки из нее, но не официально опубликованные, а предоставленные ему знакомыми банкирами и консультантами с Кипра. Другие юристы, консультанты и банкиры, опрошенные «Ведомостями», о такой директиве не знают.