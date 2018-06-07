Финансы / Банки

ЦБ хочет блокировать выезд за рубеж собственников санированных банков

Регулятор также предлагает заблокировать их активы на время судебных тяжб
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Центробанк предлагает блокировать на время судебных разбирательств активы бывших собственников санированных банков и возможность их выезда за рубеж, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы предлагаем обсудить два дополнительных механизма. Первый – это механизм по блокировке активов на время судебных споров и судебных тяжб для того, чтобы активы не были выведены или ликвидированы во время долгих судебных разбирательств. Второе – реализовать инициативы по блокировке выезда за рубеж собственников и менеджмента санируемых банков до окончания судебных разбирательств», – рассказала Набиуллина, заметив, что сейчас взыскивать ущерб можно только через суд и предлагаемый регулятором механизм субсидиарной ответственности пока не встретил понимания «у коллег».

Так, Россию покинул бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. По словам нескольких его знакомых, он находится на Кипре и проживает в апартаментах недалеко от отеля Four Seasons (Лимасол). Там он встречается с бывшими партнерами и решает вопросы с активами, говорили собеседники «Ведомостей». Ананьев нанял людей, задача которых - либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить, рассказывал «Ведомостям» сотрудник одной из структур Ананьева и подтверждал его знакомый.

«К сожалению, бегство российских финансистов за рубеж и воссоединение их там с выведенными заранее активами продолжается», – посетовала Набиуллина. Тем не менее ЦБ нацелен на максимальный возврат средств, которые были выделены на финансовое оздоровление банков. «И не только за счет продажи банков и работы с проблемными и непрофильными активами <...> но и в том числе за счет принуждения бывших собственников к покрытию убытков и возврату выведенных активов», – предупредила Набиуллина.

Она напомнила, что на днях вступают в силу изменения в закон, по которым контролирующим собственникам санируемых банков можно будет предъявлять ущерб. Он будет определяться исходя из того, что ЦБ мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а мог бы разместить их по ключевой ставке. Разница – полученный ущерб. Всего на санацию банков по новому механизму ЦБ выделял 2,6 трлн руб., говорила Набиуллина в интервью Reuters. А в интервью «Ведомостям» она заявила, что новой нормой ЦБ собирается пользоваться.

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