Правительство одобрило завершение налогового маневра в нефтяной отрасли

Государство получит от маневра 1,3-1,6 трлн руб. в течение шести лет Евгений Разумный / Ведомости

Правительство на заседании в четверг одобрило завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, который предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть с 30% до нуля и пропорциональное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к 2024 г. По словам премьера Дмитрия Медведева, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время, чтобы парламент успел принять его до конца весенней сессии.

Дополнительные доходы бюджета от маневра оцениваются в 1,3-1,6 трлн руб. в течение шести лет, сообщил на брифинге курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак по итогам заседания правительства (его слова передал «Интерфакс»).

Медведев сообщил, что действующие льготы по НДПИ сохранятся. Речь идет о пониженной налоговой ставке на добычу нефти на новых морских месторождениях и добычу газового конденсата, который используется для производства СПГ, на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа. Также пониженные ставки НДПИ сохранятся для месторождений со сложными условиями – для выработанных месторождений, малых участков недр и месторождений с трудноизвлекаемой нефтью.

Кроме того, отрасль нефтепереработки поддержат через механизм отрицательного акциза. Вернуть часть выплаченных акцизов смогут нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), производящие высококачественный бензин и дизельное топливо класса Евро-5. Такой льготой смогут воспользоваться только те компании, которые поставляют нефтепродукты на внутренний рынок, отметил Медведев.

Получить возвратный акциз, а также дополнительную прибавку к нему за счет повышающего коэффициента смогут в том числе НПЗ, расположенные далеко от экспортных рынков – в Поволжье, на Урале и в Сибири, сообщал РБК со ссылкой на источники. Преференция компенсирует транспортные издержки НПЗ, которые расположены далеко от границ, а значит, уступают по конкурентоспособности НПЗ в портах. Под эту льготу попадут, в частности, заводы «Роснефти» и «Лукойла», указывал аналитик Reuters Максим Назаров.

Минфин также предложил преференции для санкционных компаний и независимых НПЗ, которые планируют, но пока не успели завершить модернизацию и не поставляют на внутренний рынок бензин Евро-5. С учетом льгот для НПЗ в трех округах запланированная изначально бюджетная выгода в 1,6 трлн руб. может снизиться более чем на 430 млрд руб., писал РБК.

Маневр лишает НПЗ так называемой таможенной субсидии, которая складывается из разницы в экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты и увеличивается с ростом нефтяных цен. Именно для этого потребовались возвратные акцизы для НПЗ. Эту меру для поддержки нефтепереработки еще в начале 2017 г. предлагал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «Роснефть» предупреждала, что без компенсаторных мер обнуление экспортных пошлин, которые являются инструментом защиты внутреннего рынка, приведет к удорожанию топлива в России минимум в полтора раза. Правительство обещало, что маневр не приведет росту цен на бензин.