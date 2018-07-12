Минфин предлагает освободить честный бизнес от штрафов

Если бизнес сорвал срок подачи декларации из-за ее уточнения, налоговики все равно настаивают на штрафе. Неважно, успели они сами найти нарушение или компания сорвала срок намеренно Денис Абрамов / Ведомости

Сейчас компания, сама уточнившая декларацию и заплатившая налог и пени, рискует получить штраф до 20% суммы налога. Если бизнес сорвал срок подачи декларации из-за ее уточнения, налоговики все равно настаивают на штрафе. Неважно, успели они сами найти нарушение или компания сорвала срок намеренно.

Минфин предлагает такую норму отменить. Компания, которая опоздала с выплатой налога случайно, например из-за технической ошибки или из-за исправления ошибки в декларации, не должна платить штраф, пишет Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики на 2019–2021 гг. Минфин внес такой законопроект в правительство, предполагается, что он будет рассмотрен до конца июля, говорит его представитель, освобождение от штрафа коснется НДФЛ и налога на прибыль.

Бизнес с такими претензиями сталкивается часто. Суды толкуют причины освобождения от штрафа формально и получается абсурд, рассказывает руководитель налоговой практики Taxadvisor Алексей Яковлев. Даже если бизнес сам обнаружил ошибку, сначала ему приходится направлять некорректную отчетность, а следом корректную, чтобы избежать штрафа, рассказывает он. При проверках же налоговики замечают нарушения, лишь если видят дополнительные перечисления НДФЛ за пределами обычных сроков, а если компании недобросовестно задерживали платежи, шанс найти ошибку меньше, говорит Яковлев.

Решить проблему в феврале попытался Конституционный суд в споре налоговиков с компанией ТАИФ. Компания несвоевременно подала налоговую декларацию по НДФЛ и получила штраф около 300 000 руб. ТАИФ настаивала, что сама устранила ошибку задолго до окончания налогового периода и выплатила пени за просрочку. Спор дошел до Конституционного суда, который компанию поддержал: если декларация «задержалась» из-за технической или другой ошибки, компанию штрафовать нельзя – это противоречит «идеям справедливости и гуманности», говорится в его постановлении. Перечислять НДФЛ бизнес должен в течение дня после выплаты денег сотруднику, что часто невозможно из-за организационно-технических ошибок, напомнил суд.

После решения Конституционного суда споры по НДФЛ сошли на нет, но остались по другим налогам, рассказывают юристы. Налоговики могут ссылаться, что Конституционный суд вынес решение лишь по выплате НДФЛ, рассуждает партнер Taxology Алексей Артюх, такие возражения уже встречаются. Кроме того, часто нижестоящие суды все равно толкуют нормы по-своему, предупреждает Яковлев. Суды фактически игнорируют постановление, подтверждает начальник юридического управления ТАИФ Альберт Латыпов: «Мы вынуждены убеждать суд первой инстанции в необходимости даже самого пересмотра вынесенных решений». Важно закрепить правило в Налоговом кодексе, считает Яковлев.

Представитель Федеральной налоговой службы не прокомментировал вопрос о таких проверках и предложении Минфина.