Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4610 от 17.07.2018 под заголовком: Экономика без слабых

Аналитики ЦБ предложили помочь неэффективному бизнесу покинуть рынок

Это должно ускорить экономический рост
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Для ускорения роста экономики нужно создавать условия, чтобы неэффективный бизнес покидал рынок, советуют аналитики Центробанка в бюллетене «О чем говорят тренды» (может не совпадать с официальной позицией регулятора). Весь рост совокупной факторной производительности российских компаний в 2009–2015 гг. обеспечили лишь 10% самых эффективных из них. Так происходит и в других странах – основной рост производительности обеспечивает небольшая доля самых эффективных компаний, пишут аналитики ЦБ. Но проблема России в том, что лидеры увеличивают выпуск и занимают все бо́льшую долю рынка, а аутсайдеры, становясь все меньше, его не покидают, указывают они. В итоге такой бизнес удерживает работников и капитал, тормозя производительность всей отрасли.

Отставать от лидеров рынка в зависимости от отрасли могут и уже вторые 10% компаний по эффективности, разрыв между двумя группами по темпам роста производительности «исключительно велик», пишут аналитики ЦБ. Самый большой – в добывающей промышленности: эффективные компании становятся еще эффективнее, а на показателях отрасли это почти не отражается. В обработке разрыв между 10% лучших и середняками сравнительно невелик, а в сфере услуг с 2008 г. эффективность даже у лучших компаний падает или стагнирует: разрыв между ними и аутсайдерами отрасли растет из-за более стремительного падения показателей последних. По мнению авторов, это может быть связано в том числе с девальвацией рубля в 2014–2015 гг., которая улучшила ситуацию в торгуемых секторах и ухудшила в услугах.

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