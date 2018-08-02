Работать с данными, опубликованными ФНС для борьбы с однодневками, оказалось невозможно

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Евгений Егоров / Ведомости

Больше двух лет бизнес ждал, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) приоткроет налоговую тайну и опубликует прежде засекреченные сведения о компаниях. Поправки об этом Госдума приняла еще в июне 2016 г., и ФНС стала обязана публиковать информацию об уплаченных налогах, средней численности сотрудников, доходах и расходах компании, а также их долгах. Впервые сделать это ФНС собиралась еще в июле 2017 г., но публикация переносилась несколько раз.

В среду, 1 августа, на сайте службы наконец появились сведения о специальных налоговых режимах компаний, среднем числе сотрудников и их участии в консолидированной группе налогоплательщиков (КГН) на конец 2017 г.

Но пока работать с этими данными практически невозможно, предупреждают юристы. ФНС выложила просто архивы с данными в виде компьютерного кода или архивного набора данных, недоумевает старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев: «По ним нет поиска, в информации трудно разобраться даже специалисту, а найти конкретную компанию практически нереально».

Это таблицы Excel с массивом данных, в которых ничего не понятно, согласны партнер Taxology Алексей Артюх и партнер EY Алексей Нестеренко. Сведения размещены в форме открытых данных по Налоговому кодексу, указал представитель ФНС в ответе на вопрос, будет ли модернизирована база данных.