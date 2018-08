Альфа-банк зафиксировал максимальный за три года уровень пессимизма в малом бизнесе

Несмотря на пессимизм, бизнес намерен бороться за место под солнцем и готов к трансформации Максим Стулов / Ведомости

Замеряемый Альфа-банком индекс настроений малого бизнеса снизился до уровня ноября 2016 г. – минус 27 пунктов. Более пессимистично предприниматели были настроены только в ноябре 2015 г. (минус 38 пунктов), говорится в исследовании банка «Пульс малого бизнеса».

Большинство компаний ожидают ухудшения экономической ситуации в стране и прогнозируют спад покупательной способности населения, указывает Альфа-банк: этому способствует запланированное с 2019 г. повышение НДС с 18 до 20%. Основными проблемами предприниматели называют высокие налоги (46%), снижение спроса (39%) и недостаток средств для развития (37%). Беспокойство бизнеса продолжает расти на фоне усиления налогового и финансового контроля за малым бизнесом и самозанятыми гражданами, выявило исследование.

Около 83% опрошенных считают, что текущая экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса, а половина – уверена в ухудшении ситуации в следующие шесть месяцев. Около половины предприятий фиксируют снижение прибыли, треть – сокращение числа клиентов и покупок. Однако в то же время перспективы собственного бизнеса респонденты оценивают более оптимистично, чем ситуацию в отрасли и экономике в целом. С осени 2017 г. увеличилось число компаний и предпринимателей, ожидающих роста выручки, среднего чека и количества клиентов.

22% предпринимателей называют свой бизнес успешным, эта дола на протяжении последних опросов остается неизменной.

В сегменте малого бизнеса происходит серьезная отраслевая трансформация, которая заключается в переориентации производства товаров, строительства и торговли на сферу услуг, указывает руководитель направления маркетинга массового бизнеса Альфа-банка Ольга Третьякова. Бизнес следует за интересами потребителей, которые переходят к модели совместного потребления (sharing economy). «Такси – вместо своего автомобиля, доставка еды и других товаров – вместо походов по магазинам, аренда товара – вместо покупки – эта модель потребления начинает проникать все глубже, охватывая все больше сервисов, тесня традиционные форматы торговли», – объясняет эксперт. Это стимулирует развитие сферы услуг и малый бизнес, как самый гибкий и быстрый сегмент, первым реагирует на этот запрос, резюмирует Третьякова.

Пессимистичные настроения преобладают, но предприниматели чаще стали говорить об ожидании позитивных изменений в будущем. Этому может способствовать нацеленность компаний на изменение под давлением внешних условий, считают авторы исследования. Поменять бизнес-модель или вид деятельности для адаптации к потребительскому поведению готовы 60% опрошенных. К изменениям предпринимателей подталкивает и государство, которое стремится обелить экономику и усилить налоговый контроль, отмечают в Альфа-банке. Опросы показали, что 14% предпринимателей пришлось перестраивать бизнес-процессы под требование новых законов. В результате налоговая нагрузка растет, прибыль сокращается, а настроения компаний ухудшаются и они вынуждены искать новую бизнес-модель, констатирует Третьякова.

Пессимисты из розницы Одни из самых негативных оценок дают представители розничной торговли (индекс их настроений снизился на 31 пункт) наряду со строительным сектором (-34) и грузоперевозками (-30). По данным Росстата, оборот розничной торговли в июне 2018 г. вырос на 3% к июнь прошлого года, а полугодовой рост составил 2,6%.

Отдельно Альфа-банк обращает внимание на произошедшее впервые резкое ухудшение настроений в IT-секторе – оптимизм сошел на нет. Причем предприниматели из IT пессимистичны как в отношении экономики в целом, так и перспектив собственного бизнеса. Традиционно IT-индустрия отличалась среди других отраслей оптимизмом и уверенностью, кроме того, компании ожидали госинвестиции в развитие цифровой экономики, отмечает Третьякова. Теперь представители IT все чаще упоминают среди своих проблем санкции. Возможно, IT-компании чаще сталкиваются с трудностями при получении заказов от зарубежных контрагентов, рассуждает Третьякова. На настроения представителей сферы IT могли повлиять планы государства по усилению контроля за самозанятыми. Помимо нескольких гигантов в IT-отрасли остальные участники рынка – это компании малого бизнеса, многие из которых предпочитают держать сотрудников на фрилансе.

В опросе участвовали 3114 клиентов Альфа-банка. Это индивидуальные предприниматели и компании с годовой выручкой до 350 млн руб. Респонденты представляют основные отрасли, в которых занят российский малый бизнес, – розничная и оптовая торговля, строительство, IT, маркетинг и бизнес-услуги, производство, грузоперевозки.

Восемь необычных экономических индикаторов