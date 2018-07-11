Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4606 от 11.07.2018 под заголовком: Чиновники: инструкция по применению

Шесть типов чиновников, с которыми приходится иметь дело бизнесу

Как предпринимателю найти верный подход к каждому из них
Мария Макарушкина, партнер «Экопси консалтинга»
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Несколько лет работы с государственными служащими высокого ранга позволили мне выделить несколько типажей успешных чиновников. Эта классификация поможет бизнесу наладить сотрудничество с «государевыми людьми».

1. Вождь. Это настоящий лидер. Он мыслит масштабно, его идеи затрагивают все общество. Он обязательно воплощает задуманное. Способен увлечь, воодушевить, заставить. Это человек с сильным характером, мощной харизмой, очень любящий власть. Такие люди непременно занимают самые высокие позиции как на государственной службе, так и в бизнесе. Их недостатки: сильные, порой чрезмерные эмоции, субъективность, нетерпимость, желание подчинять своей воле.

В деловом общении с «вождем» важно проявлять уважение и всячески подчеркивать его статус, а также быть эмоциональным, пытаться зарядить своей идеей. Способность воодушевить и увлечь весьма ценится чиновниками этого типа.

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