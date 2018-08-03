Самозанятых планируют освободить почти от всех страховых платежей

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Взносы в ПФР и ФСС самозанятые смогут не платить Ярослав Чингаев для Ведомостей

Самозанятых россиян могут освободить почти от всех обязательных страховых платежей — кроме взносов в Фонд обязательного медицинского страхования, сообщили «Ведомостям» несколько чиновников. Власти не первый год пытаются вывести из тени таких предпринимателей. В мае замминистра финансов Илья Трунин объявил о создании для них нового налогового режима: налог в 3 или 6% от профессионального дохода, в зависимости от того, кому оказывается услуга — физлицу или компании. Ставка может быть выше – 4–6%, говорят два чиновника. Из них 1,5% будет отчисляться в ФОМС - этот страховой платеж предлагается сделать единственным обязательным для самозанятых. О том, что самозанятые, если такое решение будет одобрено, смогут платить налог по ставке 4% и при этом будут освобождены от уплаты страховых платежей, кроме платежей в ФОМС, и подачи какой-либо отчетности, в пятницу заявил и заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин.

Добровольно самозанятые смогут отчислять деньги в ПФР, чтобы купить нужное количество баллов для страховой пенсии, или вступить через приложение в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), когда она будет создана, рассказывает чиновник. Если же человек не будет платить взносы, он будет иметь право лишь на социальную пенсию, которая после повышения пенсионного возраста будет выплачиваться с 70 лет (сейчас - с 65 лет, в 2018 г. социальная пенсия составляет 5180 руб.).