Верховный суд поддержал владельцев торговых центров в споре против Москвы

Статья опубликована в № 4628 от 10.08.2018 под заголовком: Москва проиграла торговле

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Москва, по мнению юристов, пыталась задним числом ухудшить положение налогоплательщика Евгений Разумный / Ведомости

Почти полтора года длится судебный процесс, в котором владельцы московских торговых центров пытаются оспорить постановление правительства Москвы, повысившее задним числом кадастровую стоимость 2502 зданий и помещений. Таким образом мэрии удалось доначислить налоги на 12,5 млрд руб.

Теперь собственники недвижимости смогли доказать неправомерность такого решения. В четверг Верховный суд вынес определение, в котором счел выводы Мосгорсуда, рассматривавшего дело в предыдущей инстанции, необоснованными и постановил вернуть дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, сообщил «Ведомостям» представитель юридической компании Consul Group, которая ведет коллективный иск, защищая интересы собственников.