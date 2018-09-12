Экономика / Правила

Депутаты Госдумы предлагают отменить пенсионную реформу на Дальнем Востоке

Люди и так уезжают из региона, объясняют они
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Пенсионная реформа не должна коснуться Дальнего Востока, заявил на Восточном экономическом форуме председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, представитель фракции КПРФ и бывший кандидат в президенты России (проиграл Владимиру Путину в 2004 г.).

Несмотря на очевидные успехи в привлечении инвестиций, в 2017 г. численность постоянного населения округа сократилась на 17 300 человек, сообщил Харитонов, а за пять месяцев текущего года – еще на 4000 человек. Сокращается население в нынешнем году вдвое быстрей, чем в прошлом году. Сейчас население девяти дальневосточных регионов – около 6,2 млн человек.

За пятилетку уехало больше 100 000 человек, 70-80% – молодежь, подтверждает заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Скуфинский. Главный вызов – вопросы демографии, продолжает он, в округе строятся и открываются новые предприятия, а кадров не хватает: «Кто будет работать на этих предприятиях?»

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