Люди из Китая и России помогают Северной Корее обходить санкции

Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: Обход через Россию и Китай

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Санкции Организации объединенных наций против Северной Кореи «неэффективны» Kin Cheung / AP Photo

Санкции Организации объединенных наций против Северной Кореи «неэффективны», сказано в новом конфиденциальном докладе ООН, с которым ознакомилась The Wall Street Journal (WSJ). Причем часто обходить их Пхеньяну помогают люди из России и Китая. Это вызывает новые сомнения в способности санкций вынудить КНДР отказаться от ядерной программы.

Администрация президента США Дональда Трампа призывает оказывать максимальное давление на Северную Корею, чтобы лишить ее поставок энергоресурсов и ограничить способность зарабатывать на экспорте. Но специалисты ООН, ссылаясь на данные разведки США, отметили «значительное увеличение» поставок топлива в КНДР при помощи российских и китайских кораблей. Также в докладе сказано, что Северная Корея продает китайским компаниям уголь, железо, сталь и другие товары на десятки миллионов долларов. Кроме того, китайские фирмы сохранили совместные предприятия с Северной Кореей, хотя ООН запретила их в 2017 г., а поток китайских туристов в страну увеличивается.

Санкции наносят урон экономике КНДР. Но способность Пхеньяна обходить ограничения на экспорт и импорт показывает, что за последние десятилетия он создал устойчивые источники финансирования и торговые сети, которые трудно полностью перекрыть. Также это дает ему возможности для маневра, в то время как его переговоры с Вашингтоном о денуклеаризации зашли в тупик. «Похоже, что Ким [Чен Ын] использует переговоры, чтобы снова и снова выигрывать время», – считает Эд Ройс, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса.

По словам высокопоставленных лиц США, сам факт переговоров доказывает, что давление на Пхеньян работает. Хотя Вашингтон в последние месяцы критикует Китай и Россию за плохое соблюдение санкций. Пекин и Москва отрицают эти обвинения.

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