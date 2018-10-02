Экономика / Госинвестиции и проекты

Минтранс ищет новые варианты строительства самой дорогой трассы России

Проект Джубга – Сочи все же может быть включен в магистральный план
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Минтранс прорабатывает альтернативные варианты строительства автодороги Джубга — Сочи в Краснодарском крае, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. В том числе проект, который предполагает строительство дороги в эстакадном исполнении, рассказал он. Сейчас идея обсуждается с руководством Краснодарского края, а также экспертами. «Вполне возможно, это может быть проще технически и дешевле финансово», — сказал Дитрих. В августе губернатор края Вениамин Кондратьев называл новую скоростную трассу Джубга – Сочи жизненно необходимой для региона.

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Комментарии  ()
bogdanov7080
16:22 02.10.2018
Вот бабаи вороватые. Пусть строят хорошо и не вздумают сделать платной. В России денег столько сколько не было никогда
00
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