Минтранс ищет новые варианты строительства самой дорогой трассы России

Проект Джубга – Сочи все же может быть включен в магистральный план

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Минтранс прорабатывает альтернативные варианты строительства дороги Джубга – Сочи в Краснодарском крае Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Минтранс прорабатывает альтернативные варианты строительства автодороги Джубга — Сочи в Краснодарском крае, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. В том числе проект, который предполагает строительство дороги в эстакадном исполнении, рассказал он. Сейчас идея обсуждается с руководством Краснодарского края, а также экспертами. «Вполне возможно, это может быть проще технически и дешевле финансово», — сказал Дитрих. В августе губернатор края Вениамин Кондратьев называл новую скоростную трассу Джубга – Сочи жизненно необходимой для региона.