Всемирный банк: знания и здоровье детей в России лучше, чем позволяет ее уровень жизни

У рожденных в 2017 году детей они будут соответствовать уровню стран с высокими доходами

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Образование и здоровье ребенка, рожденного в России в 2017 г., к его совершеннолетию в среднем будет соответствовать странам с высоким уровнем жизни Максим Стулов / Ведомости

Образование и здоровье ребенка, рожденного в России в 2017 г., к его совершеннолетию в среднем будет соответствовать странам с высоким уровнем жизни, свидетельствует представленный Всемирным банком индекс человеческого капитала. Индекс, рассчитанный для 157 стран, позволяет качественно оценить вклад здравоохранения и образования в производительность и уровень дохода нового поколения, поясняет международная организация.

По сути, ожидаемый уровень производительности новорожденного сравнивается с «идеалом» — уровнем, которого он к 18 годам достиг бы при законченном школьном образовании и 100%-м здоровье. Он включает пять индикаторов: вероятность дожить до пятилетнего возраста, ожидаемую продолжительность обучения, качество обучения (результаты тестов), «выживаемость взрослых» — долю 15-летних подростков, которые доживут до 60 лет, а также долю детей без задержки в развитии.